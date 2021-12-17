Не только Украина. Россия потребовала от НАТО вообще отказаться от расширения

Российская Федерация в своих предложениях по так называемым гарантиям безопасности требует от НАТО вообще исключить расширение альянса в будущем. В том числе, за счет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", - говорится в российском проекте соглашения о "гарантиях безопасности".

Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.