Не только Украина. Россия потребовала от НАТО вообще отказаться от расширения
Российская Федерация в своих предложениях по так называемым гарантиям безопасности требует от НАТО вообще исключить расширение альянса в будущем. В том числе, за счет Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", - говорится в российском проекте соглашения о "гарантиях безопасности".
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва требует отозвать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года, которым Украине и Грузии обещалось вступление в альянс.
Также РБК-Украина опубликовало все предложения России по дальнейшим отношениям с НАТО и США.