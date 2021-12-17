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Не только Украина. Россия потребовала от НАТО вообще отказаться от расширения

Новина українською →
Москва, Пятница 17 декабря 2021 13:32
Не только Украина. Россия потребовала от НАТО вообще отказаться от расширения Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент России Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация в своих предложениях по так называемым гарантиям безопасности требует от НАТО вообще исключить расширение альянса в будущем. В том числе, за счет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", - говорится в российском проекте соглашения о "гарантиях безопасности".

Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва требует отозвать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года, которым Украине и Грузии обещалось вступление в альянс.

Также РБК-Украина опубликовало все предложения России по дальнейшим отношениям с НАТО и США.

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