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Не лише Україна. Росія вимагає від НАТО взагалі відмовитися від розширення

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Москва, П'ятниця 17 грудня 2021 13:32
Не лише Україна. Росія вимагає від НАТО взагалі відмовитися від розширення Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Росії Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація у своїх пропозиціях щодо так званих гарантій безпеки вимагає від НАТО взагалі виключити розширення альянсу в майбутньому. У тому числі, за рахунок України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, в тому числі приєднання України, а також інших держав", - йдеться в російському проекті угоди про "гарантії безпеки".

Крім того, Росія пропонує НАТО відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва вимагає відкликати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, яким Україні та Грузії обіцявся вступ до альянсу.

Також РБК-Україна опублікувало всі пропозиції Росії щодо подальших відносин з НАТО і США.

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