Не лише Україна. Росія вимагає від НАТО взагалі відмовитися від розширення

Російська Федерація у своїх пропозиціях щодо так званих гарантій безпеки вимагає від НАТО взагалі виключити розширення альянсу в майбутньому. У тому числі, за рахунок України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, в тому числі приєднання України, а також інших держав", - йдеться в російському проекті угоди про "гарантії безпеки".

Крім того, Росія пропонує НАТО відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.