Украина и РФ перенесли рассмотрение споров по нефти в Сингапур

"Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" согласовали проведение судебных разбирательств по спорным вопросам относительно транзита нефти в Сингапуре. Об этом сообщил генеральный директор "Укртранснафта" Николай Гавриленко в интервью "Интерфакс-Украина".

Гавриленко отметил, что Сингапур был выбран в качестве места для разрешения споров так как обладает схожей с английским правом логикой и является нейтральным центром.

Также глава "Укртранснафта", что дополнительное соглашение между Украиной и Россией о транзите нефти позволяет более точно трактовать пункты контракта.

"Юридически - это дополнительное соглашение к договору, но уровень дополнений тянет на новый контракт, потому что количество изменений, которые внесены, наверное, самые большие за весь период действия этого контракта. Там нет ничего революционного, но есть штрихи, которые позволяют нам более понятно и четко трактовать те пункты контракта, которые нужны для стабильной и долгосрочной работы", - сообщил Гавриленко.

Напомним, 3 декабря "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины. Соглашение продлевает действие контракта на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2018 году общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины составил 15,436 млн тонн. В 2019 году снижение объемов транзита нефти вызвано вынужденной остановкой работы нефтепровода "Дружба" 25 апреля 2019 года после отказа приема российского сырья с содержанием хлорорганических соединений.