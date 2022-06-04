UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Россия провели обмен телами погибших бойцов

Фото: Украина и Россия провели обмен телами погибших бойцов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих. Поменяли 160 на 160.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал корреспондента "Первого канала" Ирины Куксенковой.

Как отметила российский корреспондент, обмен состоялся на линии боевого столкновения в Запорожской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заменил вице-премьер-министра Ирину Верещук и возглавил Координационный штаб по обращению с пленными. Между тем разведка поддерживает связь с пленными бойцами полка "Азов".

По словам австрийского канцлера Карла Негаммера, глава Кремля Владимир Путин согласился интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина