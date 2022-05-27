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Путин готов активизировать обмен пленными с Украиной, - канцлер Австрии

Новина українською →
Вена, Пятница 27 мая 2022 20:18
Путин готов активизировать обмен пленными с Украиной, - канцлер Австрии Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российский президент Владимир Путин согласился интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.

Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил по итогам звонка в Кремль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

В пятницу Нехаммер и Путин провели 45-минутную беседу. В фокусе двух лидеров находились гуманитарные аспекты, связанные с войной РФ против Украины. Канцлер назвал разговор "очень напряженным и крайне серьезным".

Нехаммер якобы получил от Путина "положительные сигналы" по возобновлению экспорта украинских товаров через порты Черного моря. Глава правительства Австрии пообещал проинформировать генсека ООН о позиции России для развертывания миссии Объединенных Наций по обеспечению продовольственной безопасности планеты.

"Во-вторых, Путин заверил, что усилия по обмену пленными будут снова активизированы. Он уверен, что такой обмен вскоре будет возможным", – рассказал Нехаммер.

Кроме того, российский президент гарантировал доступ активистов Красного Креста к военнопленным украинцам. В то же время он настоял на зеркальной мере с доступом специалистов к пленным российским военнослужащим.

В то же время, согласно пресс-релизу Кремля, Путин переложил ответственность за безопасность судоходства на Украину, которая якобы заминировала морские порты. Продовольственная же безопасность мира оказалась под угрозой "в результате антироссийских санкций США и Евросоюза".

Напомним, что Россия назвала невыполнимыми выдвинутые Украиной условия для перемирия.

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