Украинская разведка держит связь с пленными защитниками "Азовстали", - Монастырский

Украинские разведчики держат связь с пленными бойцами полка "Азов". Есть данные об условиях их содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Дениса Монастырского.

По его словам, также через разведку поступает информация о возможности освобождения пленных.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" ведут наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", - рассказал глава МВД.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что защитников "Азовстали" могут обменять. Однако после того, как они предстанут перед судом.

До этого в Госдуме России предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен. Украинская сторона отмечает, что сдача в плен с последующим обменом была единственным способом сохранить жизни бойцов.

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