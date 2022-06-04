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Україна та Росія здійснили обмін тілами загиблих бійців

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Субота 04 червня 2022 12:02
Україна та Росія здійснили обмін тілами загиблих бійців Фото: Україна та Росія здійснили обмін тілами загиблих бійців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Росія здійснили обмін тілами загиблих військовослужбовців. Поміняли 160 на 160.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кореспондента "Першого каналу" Ірини Куксенкової.

Як відзначила російський кореспондент, обмін відбувся на лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова української розвідки Кирило Буданов замінив віцепрем'єр-міністра Ірину Верещук й очолив Координаційний штаб з поводження з полоненими. Тим часом розвідка підтримує зв'язок з полоненими бійцями полку "Азов".

За словами австрійського канцлера Карла Негаммера, голова Кремля Володимир Путін погодився інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною.

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