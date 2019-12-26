Украина и Россия начали финальный этап газовых переговоров

Представители Украины и России начали в Вене переговоры по новому контракту на транзит газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление "Газпрома".

Ка отметил представитель "Газпрома", российско-украинские переговоры по газу проходят в соответствии с протоколом от 20 декабря.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Отметим, согласно протоколу межу Украиной и РФ, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, в рамках нового договора между Украиной и РФ о транзите газа станет посредником между российским "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины".