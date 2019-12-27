Украина и Россия договорились обнулить взаимные претензии по газу

Украина и Российская Федерация договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу российского Министерства энергетики Александра Новака.

По его словам, отказ от исков, по которым нет окончательного решения, был включен в протокол о газовом сотрудничестве, подписанным между Украиной и Россией 20 декабря.

"Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Что касается урегулирования юридических разногласий, то "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов", - сообщил Новак.

Также, по его словам, в 2020 году буду забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа. В период с 2021 по 2024 года - по 40 млрд кубов при условии конкурентного тарифа.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Россия могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. При этом, по словам помощника президента Украины Андрея Ермака, перед подписанием стороны должны были согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.

Также РБК-Украина писало, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите российского газа Европу гарантировано принесет Украине 15 млрд долларов.