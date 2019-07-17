Денисова уточнила, кого могут помиловать Путин и Зеленский

Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Омбудсмен не стала разглашать фамилии

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, кого могут помиловать президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин. Об этом она сказала в ходе визита в Лефортовский районный суд Москвы, где сегодня состоятся судебные заседания по изменению или продлению меры пресечения украинским морякам.

В частности, отвечая на вопрос, могут ли быть помилованы украинские военнопленные моряки, она уточнила, что о них речь не идет.

Прибула разом з рідними моряків до Лефортовського районного суду Москви, де сьогодні відбудуться судові засідання щодо зміни або продовження запобіжного заходу нашим хлопцям. Перед засіданням відповіла на запитання від журналістів. Відео Роман Цимбалюк (Roman Tsymbaliuk) Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 16 липня 2019 р.

"Это не связанные вещи, и не связаны с нашими моряками. У нас есть 150 человек - удерживаемых лиц, граждан Украины в российских тюрьмах, а есть 35 человек, которых предоставила Москалькова - удерживаемых граждан России в исправительных учреждениях в Украине. Речь шла об этих лицах, фамилии я пока не буду разглашать", - отметила украинский омбудсмен.

Как писало РБК-Украина ранее, ключевым вопросом в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков. Кроме того, лидеры двух государств также обсудили возвращение других украинских граждан, которые удерживаются на территории Российской Федерации.

Напомним, также сообщалось, что Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обсудили вопросы помилования ряда удерживаемых лиц. В частности, омбудсмены обсудили вопрос о помиловании некоторых лиц, которые удерживаются в Украине и Российской Федерации. Однако, фамилии этих людей не разглашались.