Москалькова назвала условие передачи украинских моряков

Фото: Татьяна Москалькова (kremlin.ru)

По словам омбудсмена, решение Международного трибунала по морскому праву не является обязательным для РФ

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Украины и обеспечить их участие в судебном процессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, Россия направила ноту Украине о том, что готова освободить украинских моряков.

"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", - заявила она.

По словам Москальковой, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед РФ вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения".

"Но на ноту РФ была получена отрицательная нота Украины, о которой президент Владимир Зеленский не знал", - добавила она.

"Решение Международного суда по морскому праву не является обязательным для российской стороны, поскольку мы не находимся под юрисдикцией этого международного трибунала. Но мы с уважением относимся к международным решениям, мы их рассматриваем. Диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением", - заявила Москалькова.

"Сегодня нужно искать точки соприкосновения и возможности для оказания помощи людям. Если мы будем уходить во взаимные обвинения и обиды, то это снова будет тупик", - заключила омбудсмен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что вопрос о возможном обмене 24 военнопленных украинских моряков обсуждается с украинской стороной.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили освобождение украинских моряков, а также возвращение других украинских граждан, которые удерживают на территории Российской Федерации.