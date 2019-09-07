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Обмін в форматі "200 на 70" між Україною і ОРДЛО винесуть на обговорення в Мінську

Новини » Політика    07.09.2019 - 16:43
Обмін в форматі "200 на 70" між Україною і ОРДЛО винесуть на обговорення в Мінську
Ілюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

Обговорення можливого обміну може відбутися 18 вересня в Мінську

У Мінську під час зустрічі контактної групи планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією у форматі "всіх на всіх". Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами інформованого джерела, перспективу обміну можуть обговорити 18 вересня.

"В ході зустрічі буде піднято питання чергового етапу обміну полоненими з числа всіх встановлених на всіх встановлених осіб, тобто 200 на 70", - повідомило джерело.

Також джерело зазначило, що під час зустрічі обговорюватиметься питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотом.

Нагадаємо, в суботу, 7 вересня стався обмін полоненими між Україною і РФ у форматі "35 до 35".

За повідомленням заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко, обмін почав готуватися після телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Телефонна розмова відбулася на початку серпня.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала обмін полоненими подає надію сигналом. Також Меркель закликала і далі працювати над реалізацією мінських угод.

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