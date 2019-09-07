Меркель назвала обмен пленными между Украиной и РФ подающим надежду сигналом

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

По мнению канцлера, теперь нужно работать над реализацией минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом говорится в заявлении канцлера, которое опубликовал в Twitter официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Канцлер назвала обмен подающим надежду знаком.

"Обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь могут отправиться домой", - заявила она.

Она отметила, что "имеет смысл и впредь всеми силами работать над реализацией минских соглашений". Меркель подчеркнула, что "правительство ФРГ готово к этому".

Напомним, Совет Европы поприветствовал обмен политзаключенными между Украиной и Россией. В международной организации добавили, что готовы участвовать в процессе примирения сторон на основе положений Европейского суда по правам человека.

Как известно, 7 сентября в рамках большого обмена пленными с РФ украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречали их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.