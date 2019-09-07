В Офисе президента рассказали, когда начали готовиться к обмену

Фото: Кирилл Тимошенко (РБК-Украина)

Обмен начал готовиться после того, как президенты Украины и РФ пообщались по телефону

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, когда начали готовиться к обмену пленными с Россией. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тимошенко, обмен начал готовиться после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Это готовилось некоторое время. Процесс начался с этой даты, когда президенты Украины и России напрямую пообщались по телефонной связи. Далее работали рабочие группы. Смотрите, было два телефонных звонка. Во время первого начались разговоры и предварительные работы, а во время второго - она ​​активизировалась", - заявил Тимошенко.

Напомним, телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что трое освобожденных украинцев нуждаются в медицинской помощи. По словам Кирилла Тимошенко, они пройдут лечение в "Феофании".

Также сообщалось, что перед обменом украинских пленных заставляли писать прошение о помиловании. Об этом рассказал освобожденный пленный Павел Гриб.