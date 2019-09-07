ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Офисе президента рассказали, когда начали готовиться к обмену

Новости » Политика    07.09.2019 - 15:29
В Офисе президента рассказали, когда начали готовиться к обмену
Фото: Кирилл Тимошенко (РБК-Украина)

Обмен начал готовиться после того, как президенты Украины и РФ пообщались по телефону

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, когда начали готовиться к обмену пленными с Россией. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тимошенко, обмен начал готовиться после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Это готовилось некоторое время. Процесс начался с этой даты, когда президенты Украины и России напрямую пообщались по телефонной связи. Далее работали рабочие группы. Смотрите, было два телефонных звонка. Во время первого начались разговоры и предварительные работы, а во время второго - она ​​активизировалась", - заявил Тимошенко.

Напомним, телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что трое освобожденных украинцев нуждаются в медицинской помощи. По словам Кирилла Тимошенко, они пройдут лечение в "Феофании".

Также сообщалось, что перед обменом украинских пленных заставляли писать прошение о помиловании. Об этом рассказал освобожденный пленный Павел Гриб.

Обмен пленными между Украиной и Россией: все подробности Трое освобожденных украинцев пройдут лечение в "Феофании"
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь