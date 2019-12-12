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В Польше готовы к возможным проблемам с транзитом газа через Украину

Новости » Энергетика     12.12.2019 - 18:48
В Польше готовы к возможным проблемам с транзитом газа через Украину
Иллюстративное фото (pixabay.com-kaboompics)

У Польши есть несколько запасных вариантов

Глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петр Возняк заверил, что Польша готова к возможным проблем с транзитом газа из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

Возьняк сообщил, что у Польши есть несколько запасных вариантов в ситуации, когда сырье перестало бы поступать с Украины. Среди них он назвал подготовленные и частично подписанные контракты с западными поставщиками, в основном с Германией, увеличение импорта сжиженного газа через терминал в Свиноусте, собственную добычу на Подкарпатье и Великопольше, а также большие запасы сырья в хранилищах под землей.

Глава PGNiG сообщил, что в польских хранилищах сейчас есть 3 миллиарда кубических метров газа, а по всему Европейскому союзу свыше 100 миллиардов кубических метров голубого топлива.

Как известно, в конце года заканчивается российско-украинский договор на транзит газа в Западную Европу, а сегодня Москва и Киев не поладили в деле дальнейшей доставки газа.

Ранее сообщалось, что Словакия готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина в ближайшие дни продолжат газовые переговоры.

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