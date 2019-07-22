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Украина резко увеличила закачку газа на зиму

Новости » Экономика    22.07.2019 - 00:47
Украина резко увеличила закачку газа на зиму
Иллюстративное фото (УНИАН)

За две недели Украина закачала в ПХГ около 1 млрд кубометров

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на утро 21 июля выросли до 15,018 млрд куб. м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Коболев напомнил, что до конца сезона закачки газа осталось 86 дней.

"Осталось добавить 5 млрд куб. м", - написал он.

Украина резко увеличила закачку газа на зиму

Напомним, по данным АТ "Укртрансгаз", по состоянию на 8 июля объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины составляли 14,05 млрд куб. м

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

Отметим, АО "Укртрансгаз" на начало июня закачал в подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб. м газа по договорам с 24 компаниями-нерезидентами, поскольку c начала апреля компания активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада".

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Новости Украины ПХГгазАндрей Коболев
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