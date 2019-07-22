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Україна різко збільшила закачування газу на зиму

Новини » Економіка    22.07.2019 - 00:47
Україна різко збільшила закачування газу на зиму
Ілюстративне фото (УНІАН)

За два тижні Україна закачала в ПСГ близько 1 млрд кубометрів

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на ранок 21 липня зросли до 15,018 млрд куб. м. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Коболєв нагадав, що до кінця сезону закачування газу залишилося 86 днів.

"Залишилося додати 5 млрд куб. м", - написав він.

Україна різко збільшила закачування газу на зиму

Нагадаємо, за даними АТ "Укртрансгаз", станом на 8 липня обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України становили 14,05 млрд куб. м

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

Зазначимо, АТ "Укртрансгаз" на початок червня закачав підземні сховища газу (ПСГ) 515 млн куб. м газу за договорами з 24 компаніями-нерезидентами, оскільки з початку квітня компанія активно пропонує нерезидентам послугу зберігання газу в українських ПСГ в режимі "митного складу".

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