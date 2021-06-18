Украина резко ответила Путину на слова об "одном народе"

России пора признать реальность и позволить Украине жить как суверенному государству. Украинскиий дипломат отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "одном народе".

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на 1320-м заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Он заявил, что намерение России подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины остается неизменным.

"Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой "Тюрьмы народов" Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству", - заявил Цымбалюк.

Украина призывает Российскую Федерацию отказаться от незаконной оккупации Крыма, милитаризации Черного и Азовского морей и прекратить агрессию.

Выступая на заседании, дипломат указал на то, что продолжающаяся агрессия России против Украины имеет множество аспектов, будь то препятствие для свободы судоходства или ограничение на пересечение линии соприкосновения гражданскими лицами.