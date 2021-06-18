ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна різко відповіла Путіну на слова про "один народ"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 червня 2021 10:27
Україна різко відповіла Путіну на слова про "один народ" Фото: президент РФ Володимир Путін (Sasha Mordovets/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Росії час визнати реальність і дозволити Україні жити як суверенній державі. Український дипломат відреагував на слова президента Росії Володимира Путіна про "один народ".

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на 1320-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Він заявив, що намір Росії підірвати державність, суверенітет і територіальну цілісність України залишається незмінним.

"Путін знову говорив про те, що росіяни і українці нібито є одним народом. Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, добре відомого триваючою практикою "Тюрми народів" Російської імперії, російському керівництву пора визнати реальність і дозволити Україні жити в світі як суверенній національній державі", - заявив Цимбалюк.

Україна закликає Російську Федерацію відмовитися від незаконної окупації Криму, мілітаризації Чорного і Азовського морів і припинити агресію.

Виступаючи на засіданні, дипломат вказав на те, що триваюча агресія Росії проти України має безліч аспектів, будь то перешкоди для свободи судноплавства або обмеження на перетин лінії зіткнення цивільними особами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прийшов час змусити Росію піти з України.

Зазначимо, Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але підготовка до її організації поки не ведеться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Україна
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами