Кулеба о саммите Байдена и Путина: пришло время заставить Россию уйти из Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал жесткие заявления президента США Джо Байдена во время его встречи с российским лидеров Владимиром Путиным в Женеве. Прошедший саммит показал, что настало время заставить Россию уйти из Украины.
Об этом глава Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству Reuters.
"Этот саммит продемонстрировал, что США вернулись, и теперь пора заставить Россию отступить с Украины", - сказал Кулеба, добавив, что Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.
Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в швейцарской Женеве. Саммит двух лидеров продолжался более трех часов.
В ходе встречи Байден и Путин обсудили Украину. Президент США поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и выразил приверженность к выполнению минских соглашений.