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Кулеба о саммите Байдена и Путина: пришло время заставить Россию уйти из Украины

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Киев, Четверг 17 июня 2021 21:42
Кулеба о саммите Байдена и Путина: пришло время заставить Россию уйти из Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал жесткие заявления президента США Джо Байдена во время его встречи с российским лидеров Владимиром Путиным в Женеве. Прошедший саммит показал, что настало время заставить Россию уйти из Украины.

Об этом глава Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству Reuters.

"Этот саммит продемонстрировал, что США вернулись, и теперь пора заставить Россию отступить с Украины", - сказал Кулеба, добавив, что Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в швейцарской Женеве. Саммит двух лидеров продолжался более трех часов.

В ходе встречи Байден и Путин обсудили Украину. Президент США поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и выразил приверженность к выполнению минских соглашений.

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Владимир Путин Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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