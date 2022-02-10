МИД Британии подпишет законопроект о "самых жестких санкциях" против России, - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на этой неделе подпишет законопроект о самых жестких санкциях против России. После чего он будет направлен в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что документ должен был быть подписан до 10 февраля, однако в Министерстве иностранных дел Британии заявили о "задержке" не называя причин.

"Наш новый законопроект по санкциям будет подписан министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - пишет издание, ссылаясь на заявление МИД Британии.

Там напоминают, что это будет "самый жесткий" пакет санкций Великобритании против России.