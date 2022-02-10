МИД Британии подпишет законопроект о "самых жестких санкциях" против России, - СМИ
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на этой неделе подпишет законопроект о самых жестких санкциях против России. После чего он будет направлен в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание отмечает, что документ должен был быть подписан до 10 февраля, однако в Министерстве иностранных дел Британии заявили о "задержке" не называя причин.
"Наш новый законопроект по санкциям будет подписан министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - пишет издание, ссылаясь на заявление МИД Британии.
Там напоминают, что это будет "самый жесткий" пакет санкций Великобритании против России.
Напомним, недавно стало известно, что Британия разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против Кремля в случае нового российского вторжения в Украину.
Также стало известно, что санкции коснутся российских олигархов и ключевых сторонников президента России Владимира Путина.