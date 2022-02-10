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Британия одобрила санкции против России. Их введут в случае вторжения в Украину

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Лондон, Четверг 10 февраля 2022 20:30
Британия одобрила санкции против России. Их введут в случае вторжения в Украину Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Великобритании 10 февраля одобрил закон о санкциях против России. Британское правительство сможет ввести их в случае российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Правительство теперь имеет право ввести новые жесткие санкции против России, после того как сегодня в парламенте был принят закон в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине", - указано в сообщении.

Отмечается, что документ подписал министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Этот закон закладывает основу для самого жесткого режима санкций, который Великобритания может ввести против России.

Указано, что правительство Британии теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг.

Напомним, ранее сообщалось о готовности министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс подписать законопроект о самых жестких санкциях против России.

Отметим, в конце января британское правительство разработало законопроект по усилению санкций против России в случае ее вторжения в Украину, которые могут затронуть президента РФ Владимира Путина и российских олигархов.

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