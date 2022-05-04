Украина разрушила планы РФ о параде в Киеве. На 9 мая их ждет еще больше разочарований, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина уже разрушила планы РФ провести парад 9 мая в Киеве. По ее словам, российскую армию ожидают еще большие разочарования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маляр изданию "НВ".
"У них были планы провести парад 9 мая в Киеве, мы разрушили эти планы и, думаю, на 9 мая разочаруем российскую армию по определенным направлениям еще больше", - заявила Маляр.
Напомним, разведка США доложила, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая.
Ранее Папа Римский Франциск сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами России относительно полномасштабного вторжения в Украину.
Война России против Украины длится 70 дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.