Україна зруйнувала плани РФ про парад у Києві. На 9 травня їх чекає ще більше розчарувань, - Маляр

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна вже зруйнувала плани РФ провести парад 9 травня в Києві. За її словами, російську армію очікують ще більші розчарування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маляр виданню "НВ".
"У них були плани провести парад 9 травня в Києві, ми зруйнували ці плани і, думаю, на 9 травня розчаруємо російську армію за певними напрямками ще більше", - заявила Маляр.
Нагадаємо, розвідка США доповіла, що Росія спробує анексувати Донецьку і Луганську області до середини травня.
Раніше Папа Римський Франциск повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з ним планами Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну.
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