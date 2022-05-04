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Украина разрушила планы РФ о параде в Киеве. На 9 мая их ждет еще больше разочарований, - Маляр

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Киев, Среда 04 мая 2022 16:35
Украина разрушила планы РФ о параде в Киеве. На 9 мая их ждет еще больше разочарований, - Маляр Фото: Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина уже разрушила планы РФ провести парад 9 мая в Киеве. По ее словам, российскую армию ожидают еще большие разочарования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маляр изданию "НВ".

"У них были планы провести парад 9 мая в Киеве, мы разрушили эти планы и, думаю, на 9 мая разочаруем российскую армию по определенным направлениям еще больше", - заявила Маляр.

Напомним, разведка США доложила, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая.

Ранее Папа Римский Франциск сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами России относительно полномасштабного вторжения в Украину.

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