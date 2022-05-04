Украина разрушила планы РФ о параде в Киеве. На 9 мая их ждет еще больше разочарований, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина уже разрушила планы РФ провести парад 9 мая в Киеве. По ее словам, российскую армию ожидают еще большие разочарования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маляр изданию "НВ".