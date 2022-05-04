Україна зруйнувала плани РФ про парад у Києві. На 9 травня їх чекає ще більше розчарувань, - Маляр

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна вже зруйнувала плани РФ провести парад 9 травня в Києві. За її словами, російську армію очікують ще більші розчарування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маляр виданню "НВ".