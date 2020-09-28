ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина разрешила въезд для иностранцев

Автор: Анастасия Рокитна

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу. С сегодняшнего дня эта норма перестала действовать.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Вместе с тем, Демченко сообщил, что постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать.

"Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00:00 28 сентября. Фактически ночью эта норма о запрете въезда иностранцам прекратила свое действие", - отметил он.

Отметим, источники РБК-Украина сообщали, что правительство не будет продлевать запрет на въезд для иностранцев.

Напомним, с 28 августа в Украине вступил в силу запрет на въезд иностранных граждан сроком на один месяц.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина может открыть границы для иностранцев при спаде заболеваемости коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины границавъездиностранец