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В Кабмине назвали условия открытия границ для иностранцев

Киев, Вторник 01 сентября 2020 10:04
В Кабмине назвали условия открытия границ для иностранцев
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина может вновь открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев заболевания коронавирусом. Спад должен наблюдаться на протяжении двух недель.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, однако точную цифру не назвал.

"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Украина закрыла границе на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.

При этом некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

Также РБК-Украина писало, что, по словам Шмыгаля, решение о закрытии границ для иностранцев было принято, чтобы остановить импорт коронавируса.

Кроме этого сообщалось, что в Украине к концу сентября ожидается около 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно, что может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

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