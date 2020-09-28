Україна дозволила в'їзд для іноземців

Заборона на в'їзд іноземців в Україну втратила чинність. З сьогоднішнього дня ця норма перестала діяти.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Разом з тим, Демченко повідомив, що постанова, в якій також були прописані обмеження в'їзду іноземців, і далі діє.

"Це постанова уряду № 641. Водночас там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям припинила свою дію", - зазначив він.

Зазначимо, джерела РБК-Україна повідомляли, що уряд не буде продовжувати заборону на в'їзд для іноземців.

Нагадаємо, з 28 серпня в Україні набула чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності коронавірусом.