Трамп отреагировал на обвинения о возможном давлении на Зеленского

Фото: Днальд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

По словам Трампа, он не сказал ничего недопустимого

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого якобы настаивал на расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский лидер заявил, что 25 июля он отлично поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и убедил, что у него не будет проблем с адвокатом Рудольфом Джулиани относительно показаний перед Конгрессом.

По словам Трампа, Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, "ошибся, сказав, что никогда не разговаривал со своим сыном".

"Он говорил со своим сыном, он снова солгал. Я не собираюсь причинять боль Байдену, но он сделал очень нечестную вещь", - заявил Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

The Wall Street Journal обнародовала данные, чтр Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Позже адвокат американского президента - Рудольф Джулиани - признал факт того, что просил власть Украины провести расследование относительно Джо Байдена. значально Джулиани отрицал этот факт.