Украина разработала широкий пакет мер для сдерживания России, - посол в США

Посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина предложила союзникам и партнерам на Западе широкий пакет для сдерживания РФ. Он включает политический, экономический компоненты, а также компонент по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла телеканалу CNN .

Она объяснила, что первый уровень в этом пакете предполагает политическое сдерживание, отметив: "Мы очень рады слышать мощные месседжи от президента Байдена, а также всех наших друзей и союзников".

Второй компонент, по словам Маркаровой, предполагает экономическое сдерживание. В этом контексте она подчеркнула неотложную необходимость обсуждения конкретных экономических ограничений России, которые существенно повысят цену для Путина в случае, если он решит снова атаковать Украину.

Наконец, третий компонент предусматривает сдерживание России в измерениях безопасности и обороны. Это означает возможность дополнительной поддержки для расширения оборонных возможностей Украины.

"Мы хотим очень четко подчеркнуть, что Украина никогда никого не атаковала, мы не планировали никаких наступлений, мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы мирная страна прекрасных производителей, стартаперов и предпринимателей. И мы стремимся только к дипломатическим решениям", - рассказала дипломат.

При этом она добавила, что "мы очень решительно настроены защищать наш дом от этой агрессии".

Маркарова поблагодарила американскую сторону за активную поддержку Украины. Посол подчеркнула, что Россия не только сосредоточила военные силы у границ Украины, но и усилила кампанию дезинформации, а также продолжает прилагать усилия, чтобы взорвать Украину изнутри.