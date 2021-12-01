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США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе, - ОП

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Киев, Среда 01 декабря 2021 11:25
США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе, - ОП Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Мария Кучерявец

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США приняли решение быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе. Речь идет обо всех уровнях, начиная от президентского.

Об этом глава ОП заявил в интервью РБК-Украина.

"Я могу точно сказать, что на сегодня Америка для себя приняла решение быть активным участником мирного процесса, причем на всех уровнях, начиная с президентского. И они глубоко в материале, это будет происходить параллельно с существующим нормандским форматом", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что США с большим уважением относятся к тому, что было сделано и Меркель и Макроном.

"Это даст дополнительный импульс, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями активизации этого процесса", - добавил Ермак.

Напомним, глава Офиса президента интервью РБК-Украина также заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой. Он надеется, что этого не произойдет.

Добавим, Ермак также подчеркнул, что Украина никогда не заявляла о выходе из Минских договоренностей. Несмотря на то, что к этим соглашениям возникает ряд вопросов

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