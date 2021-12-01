США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе, - ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США приняли решение быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе. Речь идет обо всех уровнях, начиная от президентского.

"Я могу точно сказать, что на сегодня Америка для себя приняла решение быть активным участником мирного процесса, причем на всех уровнях, начиная с президентского. И они глубоко в материале, это будет происходить параллельно с существующим нормандским форматом", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что США с большим уважением относятся к тому, что было сделано и Меркель и Макроном.

"Это даст дополнительный импульс, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями активизации этого процесса", - добавил Ермак.