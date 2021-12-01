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Нуланд: переговоры по Донбассу в тупике, США могут сыграть вспомогательную роль

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 17:28
Нуланд: переговоры по Донбассу в тупике, США могут сыграть вспомогательную роль Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе. Поскольку переговорный процесс зашел в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на киевском форуме.

По ее словам, США давно поддерживают минские соглашения, хотя многие пункты и не выполняются. Но основными требованиями остаются вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные независимые выборы.

"Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение больших элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы это делали раньше", - отметила Нуланд.

Она уточнила, что речь идет о формате переговоров, который шел параллельно с нормандским.

"Мы не видим никакой альтернативы (минским соглашениям, - ред.). Надо начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях. Это требует интенсивного сотрудничества, политической воли и общественной поддержки", - добавила Нуланд.

Она также призвала Россию и Украину согласовать рождественское перемирие.

"Мы видим, что приближаются рождественские праздники. Мы призываем и Москву, и Киев к сотрудничеству и мерам, в первую очередь по прекращению огня в контексте рождественских праздников. Это было бы хорошее начало", - отметила она.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина заявил, что США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе.

А президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас в этом вопросе идет трек, который параллелен нормандскому формату.

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Соединенные Штаты Америки Донбасс Нуланд
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