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Порошенко прокомментировал продление санкций против РФ

Новости » Политика    14.12.2018 - 01:08
Порошенко прокомментировал продление санкций против РФ
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Следующим шагом должно стать введение нового пакета санкций

Решение саммита Европейского союза о продолжении санкций против Российской Федерации (РФ) создает основу для разработки новых санкций. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.

По словам Порошенко, принятие Европейским союзом решения о продлении секторальных санкций против России является важным результатом для Украины. Президент отметил, что следующим этапом должно стать введение новых санкций против РФ.

"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций"... Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", - говорится в заявлении президента.

Порошенко прокомментировал продление санкций против РФ

Кроме того, президент приветствовал решение Европейского союза начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья.

"Приветствую решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов", - добавил он.

Напомним, что в субботу, 13 декабря, саммит Европейского союза заявил о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Переход к новому полугодовому периоду санкций планируется на следующей неделе.

Отметим, всего в списке санкций около 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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