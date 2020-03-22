Кулеба: мы не допустим отмены санкций против России

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В то же время, министр отмечает, что риск существует

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не допустит отмены санкций против России на фоне пандемии нового коронавируса и связанного с ним экономического кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас Россия "запустила "червячка" в виде призывов отменить все санкции на фоне экономического кризиса".

"Это риск. Это безусловный риск, который мы прогнозировали, на который мы сразу отреагировали, реализацию которого мы не допустим", - сказал Кулеба.

По его словам, его министерство работает над тем, чтобы эти призывы не были воплощены.

"У русских все является "гуманитарным вопросом", если надо снять санкции. Нет, это абсолютно не гуманитарный вопрос. Никоим образом санкции к гуманитарным вопросам не касаются", - добавил он.

Кулеба также обратил внимание, что вопрос противодействия российской агрессии "никоим образом не может отойти в тень".

"И на ключевые его аспекты я постоянно обращаю внимание и контролирую ситуацию. Поэтому общаюсь, в том числе, с нашими партнерами", - добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему безразличны санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Путин отметил, что Россия потеряла около 50 мпрд долларов, но, по его словам, страна "сколько же и зарабатывала".

Напомним, председатель комитета внешней политики Верховной рады Александр Мережко в интервью'ю РБК-Украина заявил, что существует риск отмены санкций против России со стороны Европейского союза.