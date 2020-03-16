"Нам плевать": Путин прокомментировал введение санкций против России из-за Украины

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин отметил, что РФ потеряла много денег на так называемое импортозамещение

Президент России Владимир Путин заявил, что ему безразличны санкции против РФ из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Путин отметил, что Россия потеряла около 50 мпрд долларов, но, по его словам, страна "сколько же и зарабатывала".

"Да плевать на них, на эти санкции!", - заявил он.

По его словам, РФ потеряла много денег на так называемое импортозамещение.

"Мы потратили довольно много денег на так называемое импортозамещение - и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было или мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевые задачи", - добавил он.

Напомним, глава комитета внешней политики Верховной рады Александр Мережко в интервью РБК-Украина заявил, что существует риск отмены санкций против России со стороны Европейского союза.

РБК-Украина писало, что 13 марта Совет Евросоюза продлил санкции против России из-за агрессии в Украине. Санкции были продлены на полгода против 175 сепаратистов и россиян, а также 44 организаций.