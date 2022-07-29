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Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 17:50
Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні денонсовано угоду з урядом Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Ця угода була підписана в 1998 році.

Даний документ дозволяв перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн.

Зазначимо, Україна також продовжує розривати зв'язки в рамках Співдружності незалежних держав. Зокрема, в червні Київ вийшов з документа про співпрацю в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку і ряду інших угод.

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Кабінет Міністрів України Білорусь
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