Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю

Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні денонсовано угоду з урядом Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Ця угода була підписана в 1998 році.

Даний документ дозволяв перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн.