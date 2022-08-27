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Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

Автор: Константин Широкун

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики. Документ действовал еще с 1993 года.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Договор между странами был подписан 14 января 1993 года в Москве.

Соглашение подразумевало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования по безопасности АЭС, усовершенствование ядерного топливного цикла, хранение и переработку отработанного ядерного топлива и др.

Ранее мы писали, что Украина разорвала соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем двух стран. Согласно договору, страны должны были совместно обеспечивать надлежащее техническое состояние электросетей.

Также сообщалось, что Рада денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

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