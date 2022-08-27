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Україна розірвала угоду з РФ про співпрацю у сфері атомної енергетики

Автор: Константин Широкун

Україна розірвала угоду про співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики. Документ діяв ще з 1993 року.

Про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Кабінет міністрів України припинив дію Угоди між Урядом України та Урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики. Договір між країнами був підписаний 14 січня 1993 року в Москві.

Угода передбачала спільне проектування, будівництво та експлуатацію атомних електростанцій, дослідження з безпеки АЕС, удосконалення ядерного паливного циклу, зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива та ін.

Раніше ми писали, що Україна розірвала угоду з Росією про заходи щодо забезпечення паралельної роботи енергосистем двох країн. Згідно з угодою, країни повинні були спільно забезпечувати належний технічний стан електромереж.

Також повідомлялося, що Рада денонсувала угоду між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередженні ухилень від сплати податків.

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