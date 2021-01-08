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Украина разместит пункты COVID-тестирования на въезде из Крыма и ОРДЛО

Автор: РБК-Украина

Украина оборудует пункты экспресс-тестирования на COVID в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на оккупированные территории. В них будут делать тесты на антиген.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Согласно постановлению, перечень органов, которые вносят информацию о необходимости самоизоляции, дополнен пунктами тестирования на КПВВ. Такие пункты будут определять наличие антигена коронавируса SARS-CoV-2, то есть делать экспресс-тесты.

Данный порядок будет действовать в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя. Также указано, что тесты будут делать после пересечения КПВВ.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров разрешил делать экспресс-тесты на КПВВ, чтобы украинцы без COVID сразу не помещались на изоляцию.

Также сообщалось, что в медпунктах сервисных центров на КПВВ будут бесплатно тестировать на COVID-19. При этом ранее стало известно, что из 10 людей на КПВВ в Станице Луганской у 7-8 выявляют COVID.

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