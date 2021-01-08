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Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ОРДЛО: названо условие

Украина, Пятница 08 января 2021 12:36
Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ОРДЛО: названо условие
Фото: пункт пропуска на территорию оккупированного Крыма (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины отменил самоизоляцию для людей, которые въезжают на контролируемую правительством Украины территорию с оккупированного Крыма и ОРДЛО. Для этого они должны будут получить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №9 от 5 января.

Согласно постановлению:

  • Не нужна будет самоизоляция или обсервация прибывшего с временно оккупированных территорий человека, если результат теста на COVID-19 - отрицательный.
  • Тестировать можно как методом ПЦР, так и экспресс-тестом на определение антигена коронавируса.
  • Тест надо будет сделать после пересечения КПВВ, наличие пунктов тестирования должны обеспечить областные администрации Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Напомним, 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин.

Кроме того, на утро 8 января в Украине выявлено еще почти 5,7 тысячи новых случаев коронавируса. При этом более 5 тысяч пациентов выздоровели.

Добавим, что во время локдауна в Украине будет работать общественный транспорт, однако с некоторыми изменениями.

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