Україна розмістить пункти COVID-тестування на в'їзді з Криму і ОРДЛО

Україна обладнає пункти експрес-тестування на COVID в контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на окуповані території. В них будуть робити тести на антиген.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів.

Згідно з постановою, перелік органів, які вносять інформацію про необхідність самоізоляції, доповнено пунктами тестування на КПВВ. Такі пункти будуть визначати наявність антигену коронавіруса SARS-CoV-2, тобто робити експрес-тести.

Цей порядок буде діяти у відношенні тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Криму та Севастополя. Також зазначено, що тести будуть робити після перетину КПВВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив робити експрес-тести на КПВВ, щоб українці без COVID відразу не направлялися на ізоляцію.

Також повідомлялося, що в медпунктах сервісних центрів на КПВВ будуть безкоштовно тестувати на COVID-19. При цьому раніше стало відомо, що з 10 людей на КПВВ в Станиці Луганській у 7-8 виявляють COVID.