Украина расторгнет программу экономического сотрудничества с Россией на следующей неделе, - Гройсман

Украина разорвет программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией (РФ) в следующую среду на заседании Кабинета министров. Об этом в эфире "Радио НВ" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы разорвем программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией на заседании Кабмина. Мы примем решение уже в среду", - сказал Гройсман.

По его словам, Украина долгое время была сырьевым придатком России и РФ сдерживала нашу модернизацию.

Ефір на Радіо НВ: ми будемо обмежувати економічні зв’язки з Росією. Сьогодні 40% нашого експорту - це експорт в країни ЄС. Наше економічне майбутнє не на Сході. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

"Понятно, что это очень сложный вопрос... Мы будем ограничивать экономические связи с Россией. Сегодня 40% нашего экспорта - это экспорт в страны Евросоюза. Наше экономическое будущее не на Востоке", - заявил премьер.

Напомним, в пятницу, 16 марта, Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина временно ограничивает импорт минеральных удобрений из России. В частности, Владимир Гройсман поручил Минэкономразвития подготовить решения по введению антидемпинговых мер до следующего заседания правительства.