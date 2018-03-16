Кабмін готовий розірвати програму економічного співробітництва з Росією

Гройсман анонсував розрив економічного співробітництва з РФ
Кабінет міністрів України готовий розірвати програму економічного співробітництва з Росією. Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Уряд готовий прийняти рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України", - заявив Гройсман.
Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu— Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна тимчасово обмежує імпорт мінеральних добрив з Росії. Зокрема, Володимир Гройсман доручив Мінекономрозвитку підготувати рішення щодо введення антидемпінгових заходів до наступного засідання уряду.
"Що стосується тимчасових обмежень, прийняти зараз рішення про їх введення", - зазначив він на засіданні 14 березня і доручив МЕРТ та Міністерству юстиції оформити дане рішення.
Зазначимо, імпорт з Російської Федерації до України в 2017 році зріс на 40%. Зростанню імпорту сприяло збільшення поставок вугілля, нафтопродуктів і добрив.