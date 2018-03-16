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Україна розірве програму економічного співробітництва із Росією наступної середи, - Гройсман

НовиниПолітика    16.03.2018 - 18:17
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Рішення буде прийнято на наступному засіданні Кабміну

Україна розірве програму економічного співробітництва із Російською Федерацією (РФ) наступної середи на засіданні Кабінету міністрів. Про це в ефірі "Радіо НВ" сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми розірвемо програму економічного співробітництва із Російською Федерацією на засіданні Кабміну. Ми приймемо рішення уже в середу", - сказав Гройсман.

За його словами, Україна довгий час була сировинним придатком Росії і РФ стримувала нашу модернізацію.

"Зрозуміло, що це дуже складне питання… Ми будемо обмежувати економічні зв’язки з Росією. Сьогодні 40% нашого експорту - це експорт в країни Євросоюзу. Наше економічне майбутнє не на Сході", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 березня, Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України готовий розірвати програму економічного співробітництва з Росією.

Раніше повідомлялося, що Україна тимчасово обмежує імпорт мінеральних добрив з Росії. Зокрема, Володимир Гройсман доручив Мінекономрозвитку підготувати рішення щодо введення антидемпінгових заходів до наступного засідання уряду.

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Теги: Володимир Гройсман
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