Україна розірве програму економічного співробітництва із Росією наступної середи, - Гройсман

Україна розірве програму економічного співробітництва із Російською Федерацією (РФ) наступної середи на засіданні Кабінету міністрів. Про це в ефірі "Радіо НВ" сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми розірвемо програму економічного співробітництва із Російською Федерацією на засіданні Кабміну. Ми приймемо рішення уже в середу", - сказав Гройсман.

За його словами, Україна довгий час була сировинним придатком Росії і РФ стримувала нашу модернізацію.

Ефір на Радіо НВ: ми будемо обмежувати економічні зв’язки з Росією. Сьогодні 40% нашого експорту - це експорт в країни ЄС. Наше економічне майбутнє не на Сході. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

"Зрозуміло, що це дуже складне питання… Ми будемо обмежувати економічні зв’язки з Росією. Сьогодні 40% нашого експорту - це експорт в країни Євросоюзу. Наше економічне майбутнє не на Сході", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 березня, Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України готовий розірвати програму економічного співробітництва з Росією.

Раніше повідомлялося, що Україна тимчасово обмежує імпорт мінеральних добрив з Росії. Зокрема, Володимир Гройсман доручив Мінекономрозвитку підготувати рішення щодо введення антидемпінгових заходів до наступного засідання уряду.