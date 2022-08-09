Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука .

По его словам, сегодня денонсировано соглашение между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Это соглашение было подписано в 1992 году.

Такое соглашение позволяло силовикам Украины и Беларуси держать контакт и заниматься совместными расследованиями.