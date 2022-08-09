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Україна розірвала угоду про співпрацю з силовиками Білорусі

Фото: Україна розірвала угоду про співпрацю з силовиками Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білоруссю про співпрацю силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні денонсовано угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь. Ця угода була підписана в 1992 році.

Така угода дозволяла силовикам Україна та Білорусі тримати контакт та займатись спільними розслідуваннями.

Нагадаємо, що раніше уряд розірвав угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

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