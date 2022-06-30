Украина рассматривает возможность реструктуризации долга, - Bloomberg

Сообщается, что Международный валютный фонд сотрудничает с украинскими властями и анализирует финансовую и долговую ситуацию в стране.

По данным двух анонимных источников издания, рассматривается несколько сценариев реструктуризации долга, но принятие решения не ожидается до конца лета.

Так, один из вариантов, который рассматривает Украина, - это так называемое "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант предполагает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя, по мнению источников, юридическая жизнеспособность такой идеи непонятна.

Отмечается, что реструктуризация облигаций Украины как способ снизить долговое бремя помогла бы гарантировать, что финансирование от основных союзников в сфере обороны и гуманитарной помощи не будет направлено на погашение облигаций владельцам.