Україна розглядає можливість реструктуризації боргу, - Bloomberg

Україна вивчає можливість реструктуризації боргу, оскільки джерела фінансування можуть закінчитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що Міжнародний валютний фонд співпрацює з українською владою та аналізує фінансову і боргову ситуацію в країні.
За даними двох анонімних джерел видання, розглядається кілька сценаріїв реструктуризації боргу, але прийняття рішення не очікується до кінця літа.
Так, один із варіантів, який розглядає Україна, - це так званий "запит на згоду", тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених цінних паперів.
Інший варіант передбачає використання заморожених активів Росії в якості застави, хоча, на думку джерел, юридична життєздатність такої ідеї незрозуміла.
Зазначається, що реструктуризація облігацій України як спосіб знизити борговий тягар допомогла б гарантувати, що фінансування від основних союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не буде спрямоване на погашення облігацій власникам.
Нагадаємо, у квітні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у України немає проблем з обслуговуванням державного боргу, і нема потреби у списанні та реструктуризації боргу.
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