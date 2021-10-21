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Украина расскажет миру о боевике Косяке. Чтобы все увидели, кого РФ отправляет воевать, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к арестованному пророссийскому боевику Андрею Косяку. Украинская сторона хочет, чтобы мировое сообщество увидело, кого Россия отправляет на войну с Украиной.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства", - заявил он.

Николенко отметил, что МИД уже поручил украинским посольствам проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей "нормандской четверки".

Сейчас боевик Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Напомним, 13 октября Косяка задержали вблизи Золотого на линии разграничения. Он был в военной форме и имел при себе огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет, а также российский паспорт.

Позже в МИД России подтвердили, что боевик Косяк имеет российское гражданство.

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